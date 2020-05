WWE explica cómo Jeff Hardy fue puesto en libertad tras su arresto

No acabábamos de salir de la polémica suscitada por ese segmento de AEW Double or Nothing 2020 que para algunos evocó la muerte de Shad Gaspard, cuando ayer, Friday Night SmackDown tuvo una inusual apertura que, según otros, recordó al asesinato de George Floyd y los incidentes que se han sucedido en varias ciudades estadounidenses. Y para más inri, supuso en sí una referencia directa a los problemas de alcoholismo de Jeff Hardy.

SmackDown comenzó fuera del Performance Center, mostrándonos un accidente automovilístico provocado por alguien que se había dado a la fuga tras dejar al pobre Elias hecho un despojo, directo al hospital (¿cuántas veces ha pasado por allí el guitarrista en los últimos meses?).

Pronto, los policías de Orlando comprobaron que el coche causante del siniestro pertenecía a "The Charismatic Enigma", a quien hallaron cerca de la escena supuestamente oliendo a alcohol y con un atuendo similar al de la descripción dada por los testigos. Así que sin más miramientos, arrestaron al veterano gladiador.

► ¿El escapista Jeff Hardy?

Sin embargo, al final del show, Hardy reapareció sorpresivamente durante el combate entre Sheamus y Daniel Bryan, provocando que el irlandés se distrajera y sucumbiera a una Running Knee de "The American Dragon". Todo, ante la atónita mirada de Michael Cole y Corey Graves, los cuales dejaron constancia de que no sabían cómo Hardy había llegado hasta el Performance Center.

Una explicación que WWE aportó tras el episodio.

«WWE Digital ha podido saber que Jeff Hardy fue liberado de su arresto por la policía de Orlando después de que pasara con éxito los test de alcoholemia requeridos, absolviendo por tanto a Hardy de los cargos de intoxicación pública, conducir bajo los efectos del alcohol y de darse a la fuga del accidente de Elias horas antes esta noche».

Considerando que Jeff Hardy atacó a Sheamus, podría decirse que quizás "The Celtic Warrior" fue la mano ejecutora del complot, aunque también es posible que Hardy descargara su frustración contra este gladiador a causa de que minutos antes declarara no mostrarse sorprendido por su arresto. Veremos hacia dónde se dirige esta historia que de inicio tanto revuelo ha causado.