Ya tenemos finalistas para el gran torneo por el vacante Campeonato Intercontinental WWE, que, recordemos, le fue arrebatado por la directiva de la compañía a Sami Zayn ante su negativa para ir a trabajar por miedo a la pandemia de este coronavirus, sí, aunque WWE intentó decir que que el canadiense estaba lesionado y luego se arrepintió. AJ Styles o Daniel Bryan serán los hombres que busquen este campeonato tan importante en la historia, pero con muy poco prestigio actualmente.

Así recapitulamos en nuestra cobertura lo que nos llevó a este duelo, que, como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, ya fue grabado. Si AJ Styles gana el título, será la primera vez que lo ostente. Daniel Bryan ya ha sido Campeón Intercontinental WWE.

► 5- Semifinales del Torneo por el Campeonato Intercontinental: Sheamus vs. Daniel Bryan

Daniel Bryan ingresa y el público presente lo apoya con los cánticos del Sí. Bryan sonríe.

Suena la campana y Bryan busca imponer sus condiciones con llaveo. Sheamus replica con una patada en el pecho y empieza el palabreo.

Bryan retoma el control y castiga con varios derechazos, izquierdazos y varias patadas a Sheamus en el esquinero. Sheamus se libera con una patada, y ahora es el irandés quien retoma el control.

Luego de un intercambio breve, Bryan saca a Sheamus del ring y luego conecta con un tope suicida saliendo sobre la segunda cuerda.

Al volver del comercial, Bryan buscaba un suplex, pero Sheamus se libera con una serie de codazos. Luego, deja tendido a Bryan con un par de rodillazos y celebra mientras el público abuchea.

Con otro rodillazo, Sheamus envía a Bryan afuera del ring y ahora la acción se desarrolla allí. Paralelamente, Sheamus intimida a Michael Cole y pidiédole que lo apoye.

Al volver el ring, Sheamus consigue un lazo al cuello y otra cuenta de dos. Luce muy confiado el irlandés.

Bryan muestra una breve recuperación, surca las cuerdas y se lanza, pero es recibido por una quebradora de Sheamus.

Sheamus aplica su trébol, pero luego de mucho batallar, Bryan llega a las cuerdas y debe ser soltado.

Sheamus trepa a Bryan sobre el esquinero, pero Bryan lo baja con un cabezazo. Luego, toma impulso y conecta un dropkick.

Ahora es el turno de las Yes Kicks y luego consigue una cuenta de dos con un Crucifix pin. Luego, Bryan no suelta la llave, pero el poder de Sheamus se impone y consigue el White Noise. Cuenta de dos en favor de Sheamus.

Bryan toma fuerza nuevamente y luego de arrojar a Sheamus contra el esquinero, conecta una patada voladora.

Bryan va por la segunda patada, pero Sheamus lo baja con un fuerte lazo y Bryan queda tendido.

Sheamus se prepara para el Brogue kick, pero Jeff Hardy aparece y distrae al irlandés. Bryan aprovecha y conecta su Running Knee y logra la cuenta de tres.

Daniel Bryan es el vencedor en un buen encuentro y consigue su pase a la final del torneo y buscará junto a AJ Styles el Campeonato Intercontinental. Mientras tanto, Hardy y Sheamus tendrán mucha tela que cortar todavía.

Hardy aprovecha y ataca a un tendido Sheamus, quien no le queda otra opción más que huir. Jeff Hardy celebra.

