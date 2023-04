Cómo Deonna Purrazzo recuperó la confianza tras WWE

La carrera de Deonna Purrazzo como Superestrella de la WWE fue de abril de 2018 a abril de 2020. Fue una gran promesa pero la compañía nunca vio demasiado en ella y finalmente le rescindieron el contrato en una de aquellas tandas de despidos que realizaban. Desde entonces, The Virtuosa emprendió camino hacia la cima de la lucha libre profesional y en la actualidad está en su mejor momento siendo la Campeona Mundial Knockouts en IMPACT. Y personalmente también le va de maravilla; está casada con Steve Maclin, Campeón Mundial Impact.

Y así como el luchador hablaba recientemente de cómo su despido de la misma WWE lo motivó, la luchadora estuvo explicando cómo recuperó la confianza después de que la despidieran durante su reciente entrevista en Paltrocast with Darren Paltrowitz. Lo cierto es que Deonna Purrazzo ha hablado en muchas ocasiones de su antigua empresa: señalando a un equipo de NXT que le encanta, reclamando que el personaje de Axiom fue idea suya, afirmando que no le gustaba el sistema, apuntando que nunca entendieron su relación con Chelsea Green, o que la consideraban un problema.

“Me tomó un tiempo sentirme confiada en el hecho de que quería seguir luchando. Entonces, cuando llegué por primera vez a Impact, estaba muy inseguroa de: ‘¿Firmo un contrato? Porque acabo de salir de uno en el que me sentía realmente miserable’. Así que simplemente no sabía cuáles eran mis próximos pasos y quería sentirlo.

“Pero casi de inmediato, fue como: ‘Este lugar se siente bien. Este lugar se siente cómodo. Se siente como un lugar en el que puedo prosperar’. Y obviamente pude hacerlo. Firmé, y ya han pasado casi 3 años y medio. No diría que lo supe de inmediato, porque estaba en un lugar realmente extraño personal y profesionalmente, pero encajó muy bien de inmediato”.

