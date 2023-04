Tony D’Angelo, acusado de ser un asesino en serie

Durante NXT Spring Breakin’, Tony D’Angelo y su compañero Channing ‘Stacks’ Lorenzo derrotaron al equipo Pretty Deadly en una lucha de baúl, para luego mandarlos a “dormir con los peces en el río”. Este escenario que se vio al final del programa podría preparar el escenario para el debut de los ex Campeones de Parejas NXT en el elenco principal en el próximo WWE Draft.

Tony D’Angelo se ha convertido en uno de los personajes más populares de NXT en los últios meses, gracias a su personalidad de jefe de la mafia y su lenguaje violento. Lo visto contra Pretty Deadly anoche hace recordar a lo ocurrido el año pasado con Troy “Two Dimes” Donovan, quien fuera despedido por la compañía y que D’Angelo justificó su salida de la misma manera que con los ex Campeones de Parejas NXT, envíandolo a “dormir con los peces”.

Sin embargo, algunos fanáticos se han tomado lo hecho en pantalla por D’Angelo demasiado en serio, y uno lo acusó en broma vía Twitter de tener “tres asesinatos en su haber”. D’Angelo respondió pidiendo evidencia y afirmando que nadie vio nada.

Where’s the evidence? Nobody saw nothin. https://t.co/6feeOnIfo7

— Tony D’Angelo (@TonyDangeloWWE) April 26, 2023