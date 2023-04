Siendo el artista latino más candente del mundo, Bad Bunny tenía que estar en Backlash 2023, evento que supondrá el regreso de WWE a Puerto Rico, tras su última vez allá por 2005 con New Year’s Revolution.

Este lunes, McMahonlandia confirmó la presencia de Bad Bunny en Backlash 2023 no sólo como anfitrión del PPV. El puertorriqueño también disputará un combate, y nada más y nada menos que contra Damian Priest, su otrora amigo, antes de que “The Archer of Infamy” le endosara un Chokeslam sobre una mesa durante el Raw inmediatamente posterior a WrestleMania 39. Backlash, por tanto, cobrará sentido con este Bad Bunny vs. Damian Priest.

Y dirán algunos lectores que el término “Backlash”(cuya traducción podría ser “contragolpe” o “represalia”) se sirve de la narrativa que envuelve la rivalidad Brock Lesnar–Cody Rhodes. Pero comprueben cuál es el afiche oficial del show.

blasts Dákiti on repeat 🇵🇷



Your official poster for #WWEBacklash pic.twitter.com/HJnivN58Ft — WWE on BT Sport (@btsportwwe) April 25, 2023

► ¿Estelarizará Bad Bunny Backlash 2023?

Dicho esto, se prevé que Brock Lesnar y Cody Rhodes ocupen el “main event” de Backlash 2023, si bien sería un bonito guiño para el público de San Juan programar el Bad Bunny vs. Damian Priest como cierre. He aquí el cartel provisional que presenta la gran cita.