Comenzará el Dusty Rhodes Tag Team Classic 2024 en NXT

Durante las transmisiones de New Year’s Evil, se hizo el anuncio oficial de la realización del torneo Dusty Rhodes Tag Team Classic 2024, el cual comenzará el próximo 9 de enero.

Ava quien ha estado fungiendo como asistente de Shawn Michales fue la encargada de dar la noticia, lo cual de inmediato entusiasmó a varios luchadores.

Fue así que poco a poco se comenzaron a formar los equipos, siendo el más extraño e interesante el de Baron Corbin y Bron Breakker, quienes acordaron una tregua para este certamen.

.@BaronCorbinWWE and @bronbreakkerwwe as a tag team?!

We might have found the early favorites for the Dusty Rhodes Tag Team Classic…#NewYearsEvil pic.twitter.com/FSadHNoAxR

— WWE (@WWE) January 3, 2024