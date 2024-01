Trinity (Naomi) podría estar cerca de regresar a WWE

Desde su llegada a IMPACT/TNA Wrestling, Trinity se ha destacado como una de las Knockouts más importantes, incluso alcanzando el máximo campeonato de la división. Sin embargo, su futuro podría llevarla de vuelta a WWE.

Según Fightful la actual monarca de TNA podría dejar pronto la empresa para regresar a la compañía TKO.

«Fightful Select ha obtenido información de fuentes dentro de TNA Wrestling que sugiere que la actual Campeona Mundial de las Knockouts pronto será agente libre . Trinity debutó en IMPACT Wrestling el 28 de abril pasado y rápidamente escaló en la jerarquía. En julio, ya ostentaba el título de Campeona Knockouts de IMPACT, un logro que ha mantenido durante meses. Se espera que su tiempo en TNA llegue a su fin pronto , aunque no se ha confirmado si será en el próximo show de TNA Hard to Kill«, reportó Fightful.

Según la página especializada, el regreso podría estar cerca, pero aún no hay nada claro.

«En enero de 2023, fuentes de WWE revelaron a Fightful su confianza en poder traer de vuelta a Trinity a la compañía. Sin embargo, una supuesta congelación no oficial de contrataciones dentro de WWE podría haber influido en su no retorno, aunque no se tiene certeza sobre esto«, señaló el medio.

«Al conversar con fuentes actuales de WWE, no solo se percibe una buena probabilidad de su regreso, sino que muchos esperan activamente que ocurra. Fuentes dentro de IMPACT Wrestling también compartieron con Fightful su expectativa de que esto suceda pronto. Un informante de WWE le dijo a Fightful el martes que ‘algo enorme tendría que ocurrir para que ella no regrese a WWE más temprano que tarde, pero estamos en tiempos inciertos para los agentes libres‘», añadió Fightful.