No hubo lucha por el Campeonato NXT: Trick Williams venció a Grayson Waller

En decepción terminó el primer evento estelar del año para los fans de NXT. Pues aunque Trick Williams y Grayson Waller dieron un buen combate, la realidad es que no fue lo que se les prometió. La nueva asistente de Shawn Michaels, Ava Raine, apareció y anunció a todos los fans que, debido a que el Campeón NXT, Ilja Dragunov, no había pasado su última revisión médica realizada en la tarde de hoy, no tenía el alta médica para competir en NXT y no podía defender el título ante Trick Williams.

Raine, minutos más tarde, anunció que Trick Williams tenía un nuevo rival para esta noche: Grayson Waller. Y dijo que Michaels había dado la orden de que el ganador de este combate se convirtiera en el próximo retador de Dragunov, quien iba a defender el título una vez obtuviera el alta médica.

► A Trick Williams le tocó reafirmarse como el retador número uno al Campeonato NXT

La lucha fue buena, pero no fue lo que los fans estaban listos para ver. Trick empezó el combate diciéndole cosas feas a Waller, quien le respondió con un puñetazo y una serie de patadas. Waller atacó con un supléx a Williams y el toque de espaldas llegó solo a dos.

Williams reaccionó con aptadas voladoras y un slam contra la lona, pero Waller respondió también con patadas voladoras. Trick luego buscó su Cyclone Kick ,pero Waller salió rodando del ring y evitó ser castigado de esta forma.

Más adelante, Waller le dio un codazo a Trick en la cabeza y se puso a hacer flexiones de peso. Luego, le dio un golpe de antebrazo en la nuca a Williams y varios codazos a la clavícula. Eso sí, las cosas se pusieron interesantes hacia el final del combate, que estuvo realmente de buen nivel. Carmelo Hayes apareció y tuvo un encontronazo con Trick Williams porque este estaba a punto de rematar a Waller y Hayes decidió subirse a la ceja del ring.

Ante esto, el ex Campeón NXT, Kevin Owens, apareció y golpeó a Waller, metiéndolo de regreso al ring, en donde Williams le conectó su rodillazo a la cara y logró la victoria por cuenta de tres. Tras la contienda, Hayes elevó la nueva camiseta de Trick Williams, la primera en todo su paso por NXT, de hecho, y aplaudió a Williams.

Para ver la cobertura, conocer las luchas, los resultados y las calificaciones de los combates del WWE NXT del que se habla en esta nota, da click aquí para acceder a la mejor cobertura, la de nosotros, la de SÚPER LUCHAS.