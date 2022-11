Fue en mayo de 2020 cuando Colt Cabana comenzó a adentrarse en The Dark Order a través del interés de Brodie Lee por añadirlo a la facción que entonces lideraba. Poco a poco, el veterano luchador fue ganando más luchas y cambiando a rudo como integrante de la misma, viéndose su carrera en AEW revitalizada. Pero todo lo que estaban construyendo se vino abajo cuando «The Exalted One» falleció en diciembre del mismo año. La Orden Oscura cambiarían a técnicos a partir de entonces y andarían vagando por la programación sin encontrar nunca el verdadero éxito.

► Colt Cabana habla de The Dark Order

Y acabó llegando un momento en que Cabana se sintió atrapado, como reconoce en una reciente entrevista en Captain’s Corner en Facebook Live (vía Wrestling Inc.). El veterano luchador cuenta que no estaba previsto que permaneciera tanto tiempo en la agrupación, señalando que justamente la repentina muerte de Lee cambió los planes. Comenta también que su unión fue un error. Obviamente, esta reflexión viene provocada por todo lo sucedido desde ese lamentable episodio en que perdió a su compañero. Actualmente, Cabana anda buscando su sitio por sí mismo.

«Creo que fui la última adición. Y fui una adición por error, para ser honesto. Bueno, no por error. Nuestro j*dido amigo murió. Se suponía que conduciría a algo en lo que eventualmente no sería parte de The Dark Order. Pero en medio de la historia, Brodie murió y todos sentimos que por Brodie (necesitábamos un final feliz). Estaba atrapado en el purgatorio de la Orden Oscura. Es como si estuvieras atrapado en el vórtice».

¿Qué os pareció la aventura de Colt Cabana como miembro de The Dark Order?