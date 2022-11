En el mes de julio, Anna Jay pasó de ser técnica en The Dark Order a ser ruda en la Jericho Appreciation Society. Han sido grandes cambios para ella en poco tiempo, aunque todo ha estado funcionando bien para ella. Hay que decir que solo tiene 24 años y tres de carrera en la lucha libre, por lo que apenas está dando sus primeros pasos. Seguiremos viendo cómo evoluciona en los próximos tiempos. Ahora nos detenemos en estos últimos meses, pues de ellos estuvo hablando la joven guerrera recientemente en Pro Wrestling Illustrated.

.@annajay___ leaves her opponent no choice but to tap out here on #AEWDark, and makes a statement after the bell! ▶️ https://t.co/ngtj07cElK pic.twitter.com/V1hLIvf30Z

— All Elite Wrestling (@AEW) September 27, 2022