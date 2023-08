Cody Rhodes temió ser golpeado por Brock Lesnar tras SummerSlam

Luego de que Cody Rhodes venciera en una buena lucha a Brock Lesnar en SummerSlam 2023, ocurrió un momento que perdurará para siempre en la historia de WWE.

Un momento que luego se revelaría como algo que fue totalmente improvisado: Brock Lesnar se quitó los guantes, le dio la mano a Cody Rhodes, lo abrazó y levantó su brazo en señal de respeto.

► Cody Rhodes pensó que Brock Lesnar lo iba a golpear tras ser derrotado

Esta acción hasta sorprendió a Triple H, quien dijo que lo que Lesnar hizo fue algo muy valioso para él como Director Creativo de Contenido WWE.

Y otro que resultó bastante sorprendido, fue el propio Rhodes, quien incluso reveló en una reciente entrevista con Sports Illustrated, que inicialmente temió que Lesnar lo fuera a golpear de forma real tras su lucha. Estas fueron sus palabras:

«Cuando vi que se quitaba los guantes, sinceramente pensé que iba a empezar a golpearme. Luego nos enfrentamos, chocamos cabezas, y parecía que estábamos a milisegundos de reanudar los golpes.

«Así que no esperaba ese apretón de manos. Cuando vi su mano, me sentí agradecido. Eso no es algo que él haga. Una vez más, este recorrido, esta etapa en WWE, me ha sorprendido constantemente. La antorcha no se entrega. Tienes que tomarla».