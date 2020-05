Los días previos a Double or Nothing 2020, AEW atrajo aún más miradas a su PPV con varias insinuaciones de que el futuro de Sting pasaba por firmar con ellos, después de que se conociera que "The Icon" había dejado de estar vinculado laboralmente a WWE. En concreto, ciertos tuits de Cody Rhodes desataron el runrún, cuando "The American Nightmare" utilizó ese popular GIF que la comunidad luchística de internet viraliza cada vez que algún luchador queda liberado de su contrato.

Y este rumor no cesa, de nuevo por obra y gracia del propio Rhodes: un Stinger Splash ejecutado sobre Lance Archer durante su combate el pasado sábado en el reciente PPV de los Élite, acompañado del habitual grito del ex-Campeón Mundial de Peso Completo WCW.

► Cody Rhodes no esconde su deseo

Lógicamente, los medios presentes en la rueda de prensa pos Double or Nothing 2020 no desaprovecharon la ocasión para preguntar a Rhodes, como hizo Sportskeeda. He aquí la respuesta del vicepresidente ejecutivo de AEW.

«No sé cuáles son sus planes o dónde está ahora mismo, pero nada me agradaría más que compartir ring con Sting. No ha habido contacto, pero es mi manera de ponerme en contacto con él».

Dave Meltzer ofreció su valoración del tema, sin descartar que exista ya un acuerdo entre ambas partes.