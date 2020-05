Jon Moxley y Cody Rhodes repitieron mensaje a WWE tras AEW Double or Nothing 2020

Hace hoy un año arrancó oficialmente la maquinaria de All Elite Wrestling con el primer Double or Nothing, que quedó en los anales de la lucha libre estadounidense tanto por calidad como por su significado para la industria. Y entre los implicados, dos nombres representaron esa oposición a WWE que tanto ha servido a la empresa para promocionarse: Cody Rhodes y Jon Moxley.

Mientras "The American Nightmare" destruyó una representación del trono de Triple H en un gesto sumamente simbólico, recuerdo a continuación la promo que el otrora Dean Ambrose realizó minutos después de su sorpresivo aparición durante el epílogo del show.

«Un día, todos vendrán a mi funeral sólo para asegurarse de que estoy muerto. ¡Pero ese día no es hoy! ¡Estoy vivo! Mi corazón sigue latiendo y respiro aire fresco por primera vez en mucho tiempo. Mi nombre es Jon Moxley. Y estoy decidido a reclamar mi alma. Y sé que no soy el único que piensa, 'tú sabes, es hora de que a esta industria le den un lavado de cara'. «Así que no os equivoquéis. Esta es una declaración de guerra oficial, para cualquiera que se ponga en mi camino y en el camino de AEW. Tenemos la misión de derrumbar los pilares de esta industria. Ya no vamos a leer libros de historia, los escribimos. Esto es lo que se llama un cambio de paradigma».

Y ambos posaron así celebrando el estreno de su nueva casa, en un claro dardo hacia WWE.

► Cody Rhodes y Jon Moxley no bajan el dedo en 2020

Ahora, el estatus de Rhodes y Moxley es muy distinto una vez celebrado Double or Nothing 2020: Campeón TNT y Campeón Mundial AEW, respectivamente. Pero su actitud respecto a la compañía McMahon continúa siendo la misma.

From one era to the next https://t.co/VbtDMcYTyc — Cody (@CodyRhodes) May 26, 2019