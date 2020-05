AEW Double or Nothing 2020 está en los registros ahora, y en términos generales tuvimos un buen espectáculo, el cual cerró con tres muy buenos encuentros. Uno de ellos fue protagonizado por el campeón mundial de AEW, Jon Moxley, quien defendió su título contra el líder de The Dark Order, Brodie Lee. Después de una intensa batalla, Moxley pudo retener su título.

Otro de los encuentro importante en el evento, y que contenía implicaciones titulares, fue el Casino Ladder Match, donde Brian Cage se reveló como el participante misterioso y tuvo una actuación dominante desde el momento en que ingresó. Al final, él fue quien ganó el encuentro y se convirtió en el contendiente número uno para el Campeonato Mundial AEW.

► Jon Moxley y Brian Cage se enfrentarán en Fyter Fest

En la conferencia de prensa virtual que se dio posterior al espectáculo, Tony Khan anunció, entre otras cosas, que Jon Moxley defenderá su título contra Brian Cage en el próximo PPV de AEW, Fyter Fest. Los detalles de dicho evento se indicarán esta semana en AEW Dynamite.

Tony Khan también reveló que Brian Cage firmó con la compañía desde enero, y que AEW le pagó al luchador durante su recuperación de la cirugía.

Cuando se le preguntó al Campeón Mundial AEW acerca de su siguiente reto Brian Cage durante la conferencia de prensa virtual, Jon Moxley respondió diciendo:

"No se están haciendo más pequeños, ¿verdad? ¡Cristo!. Cruzaré ese puente cuando llegue a él"

Moxley luego añadió que si fuera su decisión de seleccionar a un oponente, mencionó a Kenny Omega, con quien cree que tiene cuentas pendientes; Adam Page, de quien piensa que algún día será "el hombre"; Cody, quien lo calificó como su rival generacional; y MJF, que siempre está al acecho. Luego añadió que escogería enfrentarse a todo el elenco de AEW.

Aún pendientes de la fecha en que se llevará a cabo Fyter Fest, la rivalidad entre Jon Moxley y Brian Cage resultará interesante con el añadido de Taz como manager de este último.