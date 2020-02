Aunque en AEW todo el mundoo jala para el mismo lado, es obvio que se necesitan de unas estrellas establecidas en la cima, y de otras que les ayuden a establecerse, por eso, pese a que muchos tienen gran talento, por distintos motivos no pueden llegar nunca a la cima.

De cara a promocionar el PPV AEW Revolution, a realizarse este 29 de febrero en la Wintrust Arena, de Chicago, Illinois, Cody atendió a medios de todas partes del mundo en la ya tradicional conferencia de prensa telefónica.

Y esto fue lo que dijo cuando le preguntaron por cuál cree que es el luchador que está siendo «menos valorado» en este momento en AEW:

«Subestimado es una mala palabra para mí, porque a veces significa con poco empuje o infravalorado. Pero tomando la palabra con el significado al pie de la letra, creo que el tipo más subestimado en AEW es Jack Evans. Camina tras bambalinas de forma súper casual, súper informal, y no creo que la gente cuando lo vea tenga idea de lo que es capaz de hacer en el ring. Es simplemente especial. Es alguien a quien siempre digo que realmente me gustaría tener como rival en una lucha mano a mano, con Jack. Yo no sé si él sabe cuánto lo valoramos, pero Jack Evans está subestimado«.

El mejor luchador en todo del mundo y tu idolo personal. Come and see The best there has ever been feb 21st arizona! pic.twitter.com/OK7fPj4TAZ

— Jack Evans (@JackEvans711) February 12, 2020