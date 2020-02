Parece que alguien va a tener que escribir 100 veces en una hoja «Shawn Michaels no va a volver a luchar». Si lo convencieron una vez para que volviera, podrían hacerlo de nuevo, pero el dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE ha hablado muchas veces de este asunto y su discurso no ha cambiado: no quiere tener otro combate. Además, si pensamos en la posibilidad de que enfrentara a AJ Styles en WrestleMania 36, debemos tener en cuenta que más bien se está hablando de que el oponente de este sea The Undertaker.

► ¿AJ Styles vs Shawn Michaels en WrestleMania 36?

Pero a falta de confirmación oficial las especulaciones continúan, sobre todo cuando la empresa hace una publicación como esta. No sólo se preguntan si Styles es el nuevo «Mr. WrestleMania», sino que etiquetan a HBK con el mensaje: «AJ Styles viene por lo que es tuyo, Shawn Michaels». Parece que están retando al ahora mismo ex luchador a que vuelva para impedir que eso ocurra.

AJ Styles is coming for your gig, Shawn Michaels. 👀 Posted by WWE on Thursday, February 20, 2020

Pero seguimos diciendo que sería una sorpresa que eso ocurriera. Puede que Michaels realice una aparición televisiva para tener un segmento con Styles al final del cual le conecte un Sweet Chin Music, pero nada más que eso.

Por otro lado, no tiene mucho sentido hablar de Styles como «Mr WrestleMania». Quizá sí de haber ganado todos sus combates en el magno evento, pero en la edición de 2016 perdió ante Chris Jericho. Y puede que aunque así fuera tampoco se podría comparar con lo que ha hecho Michaels en el PPV más importante de todos. Por eso incluso se pensaría que le parecería ridículo volver para intentar que un luchador le quite algo que no puede quitarle.