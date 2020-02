Teniendo en cuenta que está completamente recuperado de su última lesión y de que podría estar luchando ahora mismo, parece que la situación de Jinder Mahal en WWE es una de estas dos: existe un plan para él que requiere de que pase un tiempo más ausente o no existe ninguno. Lamentablemente, no podemos especular con cual de las dos opciones podría ser porque no tenemos más información que las publicaciones que el hindú va haciendo en redes sociales; publicaciones en las que vemos que se encuentra en una forma física magnífica.

Pero en caso de que la empresa no sepa qué hacer con él ahora que puede volver a los encordados, en SÚPER LUCHAS tenemos tres interesantes maneras de que lo traigan de vuelta a la acción luchística.

► Regreso de Jinder Mahal a WWE

3- The Singh Brothers

Lo más sencillo sería que volviera a aliarse con The Singh Brothers para que estos lo ayuden a triunfar de nuevo, como hicieron cuando fue Campeón WWE. Los hermanos se encuentran sobre todo en 205 Live desde que Mahal se lesionó. Están trabajando como equipo, ganando algunos combates y perdiendo otros. No parece que su situación pueda mejorar si no vuelven a unir fuerzas con su compañero.

A la vez, los mejores momentos del también ex Campeón de Estados Unidos fueron con sus dos secuaces a su lado, por lo que tendría mucho sentido que los quisiera de nuevo consigo. La opción más sencilla pero también la menos atractiva de las tres. Los tres volverían a lo que tenían antes, sin más. También podría decirse que es la más probable. Veremos si ese es el camino que quieren tomar en la Gran W.

2- Una nueva facción

Antes de nada queremos aclarar que Mahal puede tener éxito por su cuenta, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de mencionar esta interesante opción.

Quizá no quiera volver a aliarse con los Singh, o puede que ellos no quieran, o que no quiera la compañía, pero no sería la única facción que Mahal podría armar. Dejando a un lado otros luchadores, actualmente están trabajando en NXT superestrellas como Saurav Gurjar (el que vemos en la imagen) y Rinku Singh. Hasta ahora no han llamado mucho la atención, pero lo harían sin duda teniendo a Mahal a su lado. Los tres podrían unir fuerzas para intentar dominar la marca amarilla. Esta opción como vemos además llevaría al ex Campeón WWE de vuelta al programa de los miércoles.

Y queremos mencionar además que en el mismo se encuentra también la luchadora hindú Kavita Devi, con quien también podrían aliarse para además de intentar hacerse con el poder de la división femenil.

Es importante señalar que existen muchas otras buenas opciones, pero si hablamos de luchadores de la misma nacionalidad de Mahal es porque esto es lo que suele hacer WWE. Géneros, color de piel, país de nacimiento o continente… En estas cuestiones son en las que se basan en la empresa para armar un equipo, un trío, una facción. Al menos en la mayoría de los casos.

1- Drew McIntyre

Lo más probable es que los dos luchadores quieran olvidarse de aquellos tiempos, pero es imposible. Tanto Mahal como McIntyre formaron parte de la 3MB con Heath Slater. Los tres luchadores iban por ahí rockeando y perdiendo combates. Slater quizá no ha cambiado tanto. Pero sus dos amigos no parecen los mismos ahora que entonces. Y quizá ahora sería un buen momento para retomar esa antigua historia.

No para que vuelvan a aliarse Mahal y McIntyre, sino para que comiencen una rivalidad. Aquí no estamos hablando de fechas, de cuando el hindú podría volver. Precisamente esta opción no sería posible hasta después de WrestleMania 36. Podría ser interesante que Mahal volviera para situarse como primer oponente de McIntyre cuando este se corone como Campeón WWE.

Ambos recordarían su pasado con la sencilla idea de que Mahal quiere de vuelta su campeonato.