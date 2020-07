No es la primera vez que habla de los luchadores que fueron despedidos de WWE el 15 de abril. Siempre ha sido bastante claro con que no van a firmar a todos. Pero después del debut anoche en Dynamite de Matt Cardona, Cody quiere a Rusev en AEW.

Pero no está claro si el búlgaro va a estar interesado en empezar una nueva aventura luchística en esta empresa, o en cualquier otra. Porque en realidad parece que ni siquiera quiere continuar con su carrera, sino que prefiere seguir siendo streamer.

En una reciente entrevista con ESPN, el Campeón TNT comentó lo siguiente acerca de su ex compañero de vestidor, y el mismo Cardona:

Ahora que tiene a Cardona en su empresa, queda ver si ocurre lo mismo con Miro.

Continuando con la entrevista, también habló su defensa de ensueño del título que sostiene.

"Depende del tipo de sueño que tengas. Para ser justos, daré dos respuestas. La primera está dentro de nuestro mundo: MJF. Me sorprende que todavía no aceptara un desafío abierto por el campeonato. Me sorprende que no hayamos retomado nuestra rivalidad.

"Y luego, fuera de nuestro mundo, uno es mi buen amigo Ethan Page. Tal vez no sea el luchador más talentoso pero siempre está mejorando, brillando, que es la clave si quieres hacer de la lucha libre el trabajo de tu vida. Otro es Nick Aldis. Estamos lejos de ser amigos pero nos tenemos respeto mutuo por aquellas luchas que tuvimos. Y nuestro combate en All In fue uno de mis momentos favoritos como luchador. Estamos 1-1.

"También tengo victorias divididas con Kenny Omega. Es alguien a quien también veo aceptando el reto abierto".