Han debutado y disputado un total de cinco combates hasta ahora en su nueva empresa pero en realidad se ha hablado bastante poco del contrato de FTR con AEW, de los contratos que Cash Wheeler y Dax Harwood firmaron después de ser despedidos de WWE.

Ahora surge más información al respecto mientras los dos luchadores se abren camino por esta nueva aventura. Anoche, en Dynamite, firmaron para luchar por el Campeonato de Parejas, aunque antes deben vencer a The Dark Order.

Mientras se preparan para una posible futura oportunidad por el título contra Kenny Omega y Hangman Page, Tony Khan quiso felicitarlos y darles la bienvenida oficial en una publicación en Twitter por los acuerdos a los que llegaron con la compañía que preside.

Welcome to #AEW officially, #FTR @CashWheelerFTR and @DaxHarwood. Thank you for signing your multiyear contracts tonight on #AEWDynamite!

— Tony Khan (@TonyKhan) July 30, 2020