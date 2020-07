En abril pasado, Rusev fue despedido de WWE junto a otras Superestrellas, y se convirtió en un streamer profesional de Twitch, utilizando el nombre de Miro, que es una abreviatura de su nombre real (Miroslav). Está bastante feliz en su situación actual, ya que le está sacando mucho partido a su canal de Twitch, donde se dedica principalmente a compartir con sus seguidores sus partidas con los videojuegos, o sus recuerdos de sus tiempos como Superestrella en la compañía de Vince McMahon.

► Rusev se retira de la lucha libre y se dedicará a su cuenta de Twitch

Durante una transmisión reciente en su canal de Twitch, se le preguntó a Miro si existe algún interés en regresar a la WWE. Él respondió que ya había terminado con la lucha libre profesional y agregó que ahora es un streamer profesional de Twitch.

"He terminado. He terminado con la lucha libre. Ahora soy un Twitcher profesional".

Miro podría ganarse la vida con Twitch si lo desea, aunque no sabemos exactamente si lo dijo de verdad, o simplemente se está tomando un "año sabático". En todo caso, el ex Rusev dijo que no mira mucho la lucha libre profesional últimamente, aunque admitió en la misma transmisión que vio Slammiversary y y elogió a Impact Wrestling, donde se encuentran algunos de sus ex compañeros en WWE, mientras decía que eran los mejores.

"No miro mucho. La semana pasada vi TNA. Me donaron el dinero, así que vi el PPV. Estos chicos son los mejores. Por eso compré el pay-per-view porque quiero apoyarlos ".

También se le preguntó al ex Rusev si ha hablado con Vince McMahon desde su salida de WWE, y él dijo que no, sino que únicamente envió un mensaje de texto, del cual no recibió respuesta. Aparentemente, no parece tener ningún resentimiento hacia la compañía, pese a la abrupta salida.

