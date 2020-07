Desde hace unas semanas, el CMLL anunció que estaba realizando medidas se limpieza y sanitización en la Arena México, incluso aseguraron estar listos para comenzar a trabajar a puerta cerrada, aunque no se ha dado a conocer cuándo podrá ser esto. Sin embargo, se dio a conocer un video de días recientes donde se puede ver una lucha entre elementos de la empresa, en un marco el cual podría significar pruebas para un eventual regreso a las funciones de lucha libre en la Catedral.

Aunque podría no decir mucho, en el video tomado por el usuario @ANTONIETO1889 se ven un número no mayor de 10 personas observando el encuentro entre Guerrero Maya y Stuka vs. Okumura y Vangellys, todas con sana distancia, además podemos ver a un comentarista narrando el combate.

En las imágenes se puede apreciar que muchas de las butacas han sido removidas y la zona ha sido tapada por unas inmensas mantas.

►¿CMLL se prepara para regresar?

Lucha Libre AAA anunció en días pasados estar listos para volver a la actividad en funciones denominadas Auto Lucha, peor hasta el momento no habíamos tenido ninguna noticia del CMLL. Este video parece indicar que la empresa está trabajando lo que sería el posible regreso de las funciones sin publico en la Arena México.

Actualmente la capital del país se encuentra en semáforo naranja (más cerca de volver al rojo) por la pandemia del coronavirus, por lo que los eventos masivos de cualquier tipo están prohibidos, aún los que son a puerta cerrada. Incluso el presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, el Fantasma, ha señalado que la lucha libre no regresará hasta que el semáforo esté en amarillo.