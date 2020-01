Casi 9 años después, WWE concede un gran deseo a CM Punk

La historia del ascenso a la cima de CM Punk durante el verano de 2011 fue quizás el pico de mayor altura alcanzado por WWE en cuanto a narrativa desde el retiro de Shawn Michaels un año antes. Porque el «Best in the World» adelantó esa «Reality Era» con sus promos, en las que recogía el sentir de unos aficionados cada día menos ilusionados con el rumbo que tomaba la empresa tras la implantación del formato PG. Y entre demandas serias, también había cabida para otras algo más triviales. Una de ellas, guardada en la memorabilia como una de las mejores frases oídas en la historia de McMahonlandia.

Una petición de la que WWE se hizo eco mediante artículo propio en su web oficial e incluso camiseta de Punk.

Pero que nunca llegó a conceder al luchador y a los miles de seguidores que durante meses gritaron a pleno pulmón «We Want Ice Cream!» en las arenas, nostálgicos de uno de los productos de WWE recordados con más cariño.

Hasta hoy, cuando Good Humor, empresa encargada entonces de comercializar el producto, vuelve a ponerlo a la venta.

I’m proud to say I was involved in bringing @CMPunk’s wish to life and these will be on sale at your local super market sale. A little different in shape and with no stick but they are coming back! WWE Ice Cream Bars! 🔥 @ryansatin @zmanbrianzane @JaimsVanDerBeek @OGkevingill pic.twitter.com/s4AP8BUY9K

— Steven (@OaklandRovers) January 7, 2020