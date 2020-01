► WWE hace cambio a Campeonato de los Estados Unidos

Aunque muchos no se han dado cuenta, la WWE decidió hacer un cambio al diseño del Campeonato de los Estados Unidos.

Realmente no debutaron el nuevo diseño del que tanto se había hablado en redes sociales, pero sí le hicieron un cambio, que por pequeño que sea, no deja de ser un cambio.

El mismo lo vio un detallado fanático de la WWE en el más reciente show de Monday Night Raw y lo compartió vía Twitter para dejarle saber al mundo al tristeza que sintió por este cambio.

Andrade banished the velcro and brought back snap fastenings to the US title 😭😭😭 pic.twitter.com/0nPrPcThZm

— Alpha-Dogman (@wiretap804) January 7, 2020