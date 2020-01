El actual Campeón WWE, Brock Lesnar, vuelve a sus raíces. En donde todo empezó: la lucha olímpica o lucha universitaria.

El gigantón ha sido nombrado como nuevo entrenador de lucha olímpica del equipo de lucha de la Universidad de Minnesota, mismo en el que perteneció junto a Shelton Benjamin desde 1998 hasta el 2000 y en el que ganó el Campeonato de Peso Completo de Lucha Olímpica de la División 1 Amateur de la NCAA (National Collegiate Athletic Association), entre otros logros..

Aunque, ojo, Lesnar fue nombrado como entrenador honorífico, lo que quiere decir que no será el entrenador el turno del club de lucha denominado Golden Gophers, sino que cada vez que quiera o pueda, irá hasta donde entrena el grupo para ofrecerles sus mejores consejos, y por qué no, compartir lona con los jóvenes que buscan cumplir sus sueños.

El anuncio fue oficial a causa de los 20 años de la victoria de Lesnar en el circuito de la NCAA. Lesnar estará este 10 de enero en una serie de duelos entre las Universidades de Minnesota y Wisconsin, claro está, acompañando a los primeros.

Por ahora no se sabe qué más saldrá de esta relación, pero parece que Lesnar está más que dispuesto a ayudar a los jóvenes. Recordemos que en julio del año pasado compartió una práctica de lucha olímpica con este equipo de su Universidad, los Golden Gophers.

WWE and UFC Champion Brock Lesnar is set to join the #Gophers on Friday as an honorary coach while the program celebrates the 20th anniversary of his 2000 NCAA Heavyweight Title!

— Minnesota Wrestling (@GopherWrestling) January 6, 2020