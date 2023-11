¿CM Punk será el rival misterioso de Shinsuke Nakamura?

CM Punk ha vuelto a acaparar los reflectores después de su retorno en Survivor Series 2023, regresando a la que fue su casa hasta hace nueve años, siendo este el momento que muchos han esperado. Se pudo conocer que las conversaciones sobre su retorno se dio en la última semana específicamente y que «The Best in the World» habría firmado un contrato multianual; no obstante, no todos parecen estar contentos con su regreso, siendo el caso de Seth Rollins el más notorio, tal como se vio luego de que el evento salió del aire.

► ¿A quién apunta Shinsuke Nakamura en sus videos?

Durante las últimas semanas, CM Punk ha sido parte de una serie de rumores sobre su regreso, pero no había nada en concreto. Inclusive, algunos lo asociaban como el misterioso rival de Shinsuke Nakamura, quien ha estado realizando videos dirigidas a una persona durante semanas. Ahora, Punk hizo su regreso, mientras que Nakamura no estuvo en Survivor Series, aunque probablemente esto último haya sido siempre el plan.

Al respecto, Sean Ross Sapp señaló vía Fightful Select que la historia de Shinsuke Nakamura puede ajustarse para insertar a CM Punk. Cuando comenzaron estas promo, CM Punk no era parte del plan de la WWE, pero ciertamente la compañía planea darle un rival al japonés.

«Con respecto a cualquier referencia en la televisión o a Shinsuke Nakamura, no se planeó incorporar a Punk cuando comenzaron. La historia ciertamente podría ajustarse para incluir a Punk, pero no fue así en ese momento. No hay mucha gente que sepa cuál es el rival actual de Nakamura.»

Habrá que ver cómo CM Punk llega a las historias de la WWE, pero ciertamente no tardaremos en averiguarlo. En todo caso, el regreso del nativo de Chicago ha causado mucho impacto en el Universo WWE y ahora están ansiosos por conocer qué es lo que sigue a continuación.