La empresa de lucha libre independiente, Pro Wrestling Power, presento su evento PWP Law & Disorder 3, el cual tuvo lugar el 25 de noviembre desde PCYC Cairns en Cairns, Queensland, Australia.

Pro Wrestling Power, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Cairns, Queensland, Australia. Presentan eventos alrededor de todo el territorio australiano con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

► Resultados Pro Wrestling Power

Rocko Rumble Battle Royal: Jack Razor venció a Bulldog Bailey, Charlie D, Dan The End, Kyle Jackson, Lexa Nyx, Midnight, Sheriff K, Steve Andrews y Vida Loca

PWP Title Match: Marshall Samson (w/Sheriff K) retuvo ante Al Simmons

PWP Cairns Title Tables Match: Midnight retuvo ante Jack Razor

PWP Tag Team Title Match: Dan The End & Steve Andrews vencieron a Charlie And Shinji’s Excellent Tag Team (Charlie D & Shinji) para convertirse en nuevos campeones

Bulldog Bailey venció a Sheriff K

Ten Man Tag Team Elimination Match: Blue Team (Bulldog Bailey, Charlie D, Marshall Samson, Sheriff K & Shinji) vencieron a Red Team (Dan The End, Jack Razor, Lexa Nyx, Midnight & Steve Andrews)

PWP Title Match: Marshall Samson (w/Sheriff K) retuvo ante Bulldog Bailey