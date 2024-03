CM Punk anticipa una sorpresa para WrestleMania 40

Tras sufrir una lesión en su tríceps durante el Royal Rumble de este año, recientemente se anunció que CM Punk regresará en la edición del 25 de marzo de Monday Night RAW que tendrá lugar en su ciudad natal de Chicago, y también se confirmó su presencia para WrestleMania 40, aunque se desconoce el rol que adoptará teniendo en cuenta que aún está lejos de tener una recuperación completa.

► CM Punk estará presente en WrestleMania 40

Recientemente, The Best In The World recurrió a su historia de Instagram y subió una foto de su atuendo luchístico, mientras adelantaba que habrá sorpresas para WrestleMania 40. También agregó que este viernes filmó algo con Randy Orton que a los fanáticos también les encantaría, aunque no reveló mayores detalles.

«Trabajando en algo genial para los fans que se está preparando para WrestleMania».

En lo que respecta al progreso de su recuperación, CM Punk ya tampoco tiene el yeso que tuvo por algunas semanas luego de haberse sometido a una cirugía, por lo que la fotografía recientemente compartida por el luchador no necesariamente implica que vaya a luchar en el evento. De hecho, la situación dista mucho de estar en el escenario ideal, donde le hubiera gustado formar parte compitiendo en el ring, ya que estaba proyectado luchar contra Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo. En todo caso, habrá que ver qué tipo de sorpresa tiene reservada The Second City Saint para sus fanáticos, quien ha estado de buen ánimo pese al revés sufrido en enero pasado.