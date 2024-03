Recordando la última lucha indie de AJ Styles

Aún habiendo firmado con la WWE y tras haber debutado en Royal Rumble y luchado en Raw y SmackDown, AJ Styles disputó una última lucha independiente el 5 de febrero de 2016. Fue contra Corey Hollis en la promoción Georgia Premier Wrestling.

Nos acordamos de aquella ocasión a través de Scott Hensley, uno de los comentaristas del evento que en la actualidad es promotor en Scenic City Invitational.

«AJ es uno de mis luchadores favoritos de todos los tiempos. Crecí en Middle Tennessee y asistía a los shows de TNA, y después, me quedaba para intentar conocer a la gente. En una ocasión, sí logré conocer a AJ. Es simplemente el tipo más sencillo y amable que puedas imaginar. Es un ser humano real, a diferencia de algunos chicos que no pueden dejar de estar en su personaje. Algunos de ellos, es admirable, pero en algunos casos es extraño. AJ es un buen chico, una persona normal, y poder trabajar en ese último show independiente con él fue un sueño hecho realidad, de verdad.

«No pensamos que iba a aparecer. Estaba en un show de la WWE en California la noche del viernes anterior a ese show, y el promotor, Greg Hullender, le dijo a todos: ‘AJ dice que va a venir. Yo creo en AJ’. Nosotros pensamos, ‘Bueno, te creemos, creemos en AJ’. Él estaba en California con la WWE la noche anterior, ‘¿Realmente va a venir?’ Fiel a su palabra, como alguien que mantiene su palabra, él apareció. Ya había debutado en el Royal Rumble y ya estaba de gira con la WWE. Volvió para honrar ese último compromiso.

«Poder comentar su última lucha y verlo luchar contra Corey Hollis, quien es un chico con el que empecé en Ultimate NWA en Alabama, fue realmente genial y especial. AJ se dirigió a la multitud después de esa lucha. La lucha fue buena, AJ es grandioso. Qué experiencia tan increíble«, dijo Hensley en The Spotlight with Jeremy Lambert & Stephen Jensen..

