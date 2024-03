Nunca en la historia de WrestleMania -desde que es en dos noches- las mujeres han sido estelares en ambas. ¿Por qué no en la edición 40?, pregunta Bayley.

Hasta ahora, Becky Lynch, Charlotte Flair y Ronda Rousey estelarizaron WrestleMania 35 y Sasha Banks y Bianca Belair lo hicieron en la Noche 1 de WrestleMania 37.

► El deseo de Bayley

«Nunca diría que las mujeres no deberían encabezar un WrestleMania, especialmente con el calibre de Rhea y Becky. Becky ya ha tenido una carrera increíble y Rhea, su ascenso ha sido tan rápido. Los fanáticos la adoran. Pero aún es muy joven. Rhea, tienes tiempo para encabezar un WrestleMania en otro momento, porque este año es el mío y el de IYO. Este año ha sido el año del modelo a seguir, comenzando en Royal Rumble, ¿de acuerdo? Llevo mucho tiempo haciendo esto y luchando por esto.

«Becky ya ha tenido su lugar como evento principal, así que es hora de que el modelo a seguir, ding dong hello Bayley, ocupe este lugar como evento principal. Ustedes pueden tener la primera noche y yo tomaré la segunda noche. ¿Sabes? Podemos hacerlo. Nunca ha habido dos mujeres encabezando ambos shows en WrestleMania. ¿Por qué no podría ser este año? Es el WrestleMania más grande del año. Con todo respeto, me gustaría tomar ese lugar. Rhea, eres muy joven», explica la luchadora en The Daily Mail.

Bayley estará luchando en la gran cita con IYO SKY por el Campeonato Femenil WWE. Rhea Ripley expondrá el Campeonato Mundial ante Becky Lynch.

Ninguna de las dos será probablemente estelar este año. No se trata de mujeres y hombres sino del tamaño del combate y de la calidad de la historia.

Echemos un vistazo al menú (hasta ahora) de WrestleMania 40:

[6 de abril]

[7 de abril]

CAMPEONATO UNIVERSAL INDISCUTIBLE WWE : Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE : Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton

[Jornada por determinar]