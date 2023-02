CM Punk a un fan: “Volveré solo para molestarte“

Mark Henry estuvo hablando recientemente de CM Punk en Busted Open Radio, realizando declaraciones como: «Si yo estuviera al cargo, volvería. Lo traería de vuelta y que dirigiera al público no una disculpa, sino que diera cuenta de los hechos […]». Qué lástima que el ‘Hombre Más Fuerte del Mundo’ no esté en dicha posición, pensarán muchos. Mientras que otros, lo contrario, pues realmente no todo el mundo está a favor de que el ‘Best in the World’ vuelva a la lucha libre profesional. ¿Por qué no? Eso tendrían que explicarlo ellos…

> CM Punk dice que va a volver

Pero ahora vamos con uno que durante la aparición de Mark Henry en el podcast –en la publicación en Instagram del mismo– dijo: «Dejad que CM Punk siga retirado». Nos detenemos en este comentario porque el mismo CM Punk le dio respuesta: «Le diste ‘me gusta’ a tu propio comentario. Atrevido. Lucharé de nuevo solo para molestarte. Lo verás sin importar dónde». Obviamente, no podemos tomar esto como una confirmación de que el nativo de Chicago volverá a los encordados pero es la primera vez que dice algo similar.

Y, realmente, si el motivo para volver es dar un zas en toda la boca a sus haters, bienvenido sea. Lo que sea para que CM Punk continúe con su carrera y siga entregando momentos espectaculares como los que dio durante su breve etapa hasta ahora en All Elite Wrestling. Veremos qué novedades tenemos próximamente sobre su posible regreso. Cabe mencionarse que no podemos ver ninguno de los dos mensajes porque el usuario eliminó no solo el suyo sino su cuenta al completo.

¿Crees que CM Punk volverá a luchar?