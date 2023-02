Chris Jericho no tiene interés en volver a la WWE

«Hice todo lo que pude hacer en la WWE, pero ahora me gusta ser parte de una compañía que estoy criando desde cero. Eso me atrae. Podría volver a WWE mañana y sé exactamente cuál sería mi posición, pero prefiero estar aquí […]». Chris Jericho pronunciaba estas palabras en 2020. Y estas unos meses después: «Me encantó mi tiempo en WWE. Amo a Vince McMahon. Aprendí mucho. Me divertí mucho. Pero escucha, no puedes quedarte siempre en el mismo sitio. Si haces eso te quedas estancado, y creo que uno debe motivarse a hacer algo nuevo, como el hecho de que fuera un salto sin red cuando aparecí allí por primera vez. Todos hemos hecho un gran trabajo a la hora de promocionar esta marca y promocionar esta compañía. Como dije, “The Demo God” es una realidad».

> Chris Jericho no quiere volver a la WWE

Nunca ha sido claro con su retorno a la WWE pero hablando recientemente con Daily Star sí: no tiene interés en tomar el camino de vuelta.

“No veo por qué no sería así. No sostengo una antorcha para la WWE. Para mí, ese no es ‘el lugar para estar’. AEW es el lugar para estar. Realmente lo es. He estado en WWE. Sé cómo funciona. Funcionan de esa manera, no me importa si Vince está allí, Hunter está allí o quien sea que esté allí. Tienen una forma de hacer las cosas, y estuve allí durante 20 años y era bastante bueno en eso. Me gusta más la forma en que hacemos las cosas en AEW… así que no sé por qué no querría terminar mi carrera en AEW.

“Nunca pensé que no terminaría mi carrera con la WWE, pero sucedieron cosas y pensé: “Quiero ir a Japón y hacer este combate [con NJPW]” y me abrió un mundo completamente nuevo. Fue como ‘¡Dios mío, este es el lado divertido de la lucha libre de nuevo!’. Los negocios son los negocios y siempre hay altibajos, pero no tengo ningún interés en volver a la WWE. Eso no es por amargura o enojo. Amo a Vince y amo a Hunter y a toda la gente allí”.

