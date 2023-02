Kenny Omega aborda los rumores sobre la WWE

Ultimamente, han surgido rumores apuntando a una posible llegada de Kenny Omega a la WWE. ¿Qué tiene que decir el luchador de AEW? Eso mismo, con otras palabras, le preguntó recientemente Renee Paquette en The Sessions.

> Kenny Omega y los rumores de WWE

“A veces, lo primero que te viene a la mente es probablemente cómo te sientes realmente. Lo primero que me vino a la mente no fue un título, no fue algún tipo de galardón. Siento que todo lo que puedo contribuir a la lucha libre, quiero poder ayudar a las personas de la próxima generación a desarrollar su potencial lo más rápido posible o más rápido de lo que yo pude. Si puedo ayudar a dar consejos a alguien o empujarlos en una dirección determinada que pueda conducir a algo bueno para ellos. En cuanto a mi carrera, en el futuro, ahí es donde me gusta verme a mí mismo. Ya no siento que tenga demasiados objetivos o aspiraciones propias.

“Siento que, ¿estoy perdiendo el tiempo aquí? ¿Ni siquiera merezco mi puesto si no estoy buscando algún tipo de éxito para mí mismo? Llegué a un punto en el que estaba creando metas para lograr, solo para tener algo. A medida que la lista de verificación comenzó a llenarse, y estoy tan agradecido y bendecido de haber podido (lograr esas cosas), se volvió tan mucho menos sobre mí y se volvió más sobre ‘bueno, ahora tengo este currículum’, y sé que estoy envejeciendo y sé que hay personas que tienen 10-15 años menos que yo y pueden hacerlo mucho más fácil, y con mucho menos esfuerzo, llegar a donde estoy hoy y tal vez pueda ahorrarles algo de angustia mental o estar lejos de su familia un par de años más si puedo ayudarlos. Esa es la posición en la que siento que estoy ahora“.

¿Crees que Kenny Omega volverá a la WWE?