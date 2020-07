Ante una cada día menos creativa WWE, Chris Jericho tuvo la oportunidad perfecta de continuar refrescando su carrera gracias al surgimiento de All Elite Wrestling. Una empresa que, no obstante, quería a CM Punk de máxima estrella mediática, y que, sin embargo, tuvo que "conformarse" con Y2J.

Y por si había algún escéptico, pocos se preguntan ya qué habría sido de AEW si Punk hubiese aceptado las ofertas que Tony Khan le puso sobre la mesa. Un fichaje que habría resultado más digerible para Vince McMahon, quien, según supimos el pasado noviembre, aún se lamentaba por haber dejado que Jericho cayera seducido por la competencia.

Pero recordando el caso de WCW, nadie puede descartar que eventualmente, si una serie de catastróficas desdichas se conjuran, la novel empresa caiga en desgracia. Situación que pondría a "Le Champion" en un brete: ¿volvería al Imperio McMahon? El pasado enero respondía así a la pregunta.

«Hice todo lo que pude hacer en la WWE, pero ahora me gusta ser parte de una compañía que estoy criando desde cero. Eso me atrae. Podría volver a WWE mañana y sé exactamente cuál sería mi posición, pero prefiero estar aquí [...]»

Pregunta que se repitió en su show de YouTube 'Saturday Night Special' emitido la pasada noche. Pero ahora, su respuesta sonó aún menos esperanzadora para el Universo WWE.

«Me encantó mi tiempo en WWE. Amo a Vince McMahon. Aprendí mucho. Me divertí mucho. Pero escucha, no puedes quedarte siempre en el mismo sitio. Si haces eso te quedas estancado, y creo que uno debe motivarse a hacer algo nuevo, como el hecho de que fuera un salto sin red cuando aparecí allí por primera vez. Todos hemos hecho un gran trabajo a la hora de promocionar esta marca y promocionar esta compañía. Como dije, "The Demo God" es una realidad».