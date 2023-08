Clark Connors, contra The OC (WWE) y The Elite (AEW)

“Perdimos de vista para qué está diseñado Bullet Club. Nos obsesionamos con vender camisetas. Esa no es nuestra intención. Bullet Club está aquí para perturbar y destruir. Este es mi Bullet Club. Será la versión más violenta y despiadada, y se definirá por la sangre y el oro del campeonato. Juice y Jay, lo que sea que estén haciendo en AEW, no sé qué es eso. No se equivoquen, no son parte del verdadero Bullet Club«. No hace mucho, David Finlay, líder actual del Bullet Club, criticaba al Bullet Club Gold de AEW.

► La molestia de Clark Connors

Más recientemente, otro integrante de la facción en el presente, Clark Connors, critica tanto a The OC (AJ Styles, Karl Anderson, Luke Gallows y Michin) como a The Elite (Kenny Omega, The Young Bucks y Adam Page). A los primeros por intentar seguir mamando de la teta del grupo y a los segundos por arruinarlo.

«Es genial que la gente quiera seguir usando nuestra marca, incluso el OC, quieren usar nuestra marca. Eso está muy bien, y me alegra por ellos, pero no son el verdadero Bullet Club.

«The Elite, sin importar lo que piensen de nosotros, en mi opinión, sinceramente, arruinaron el Bullet Club. Esos tipos lo convirtieron en algo que era genial para un montón de nerds otaku y los involucraba y emocionaba, pero en realidad, eso no es lo que es el Bullet Club.

«No se trata de ir a casa a jugar videojuegos después del trabajo, ¿sabes? No se trata de hacer amigos con toda la audiencia japonesa después del hecho. No, se trata de salir y patear traseros, amigo, hacer lo que quieras. Me alegra que no estén por aquí porque tenemos al verdadero Bullet Club en New Japan, los War Dogs«.

Y la cosa no queda ahí pues Connors también critica al Bullet Club Gold:

«Creo que en particular, Jay White está haciendo todo lo posible por mantenerse relevante al unirse a una nueva compañía. Lo mismo con Juice. Hacen lo que pueden para estar en el centro de atención, reclutando a esos chicos Gunn, haciendo lo que sea. Para ser honesto, no veo mucho de eso. En realidad, pienso que es una tontería falsa y absurda, para ser sincero. El único Bullet Club real es el que está en New Japan y está liderado por David Finlay. Esa es la razón del Bullet Club, la idea del Bullet Club son extranjeros enfadados que querían tomar el control y dejar su huella en Japón, y eso es exactamente lo que nosotros, los War Dogs, somos.»