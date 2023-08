Sonnen compara a Sean O’Malley con Israel Adesanya

Chael Sonnen cree que Sean O’Malley podría estar en la cúspide del estrellato. Este sábado, O’Malley desafía al campeón de peso gallo de UFC Aljamain Sterling en el evento principal de UFC 292 .

Es la mayor oportunidad en la carrera de O’Malley, y dado que «Sugar» ya es uno de los peleadores más populares de la UFC, Sonnen cree que esta es su oportunidad de triunfar a lo grande, comparándolo con el campeón de peso mediano de la UFC, Israel Adesanya.

“Hubo un programa llamado American Idol hace años y había un tipo británico que era un idiota llamado Simon Cowell y salió y le dijo al mundo que algunas personas tienen el ‘factor it’, y ese término se ha mantenido desde el el tipo lo dijo. Sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Sean O’Malley tiene el Factor It. Además, está usando este nuevo truco, no solo con el cabello, sino que va a lugares sin la camisa puesta, o si llega allí y tiene la camisa puesta, se la quita. Es gracioso. El tipo es bueno. Esas pequeñas cosas simples recorren un largo camino.

“Trabajé con Teddy Atlas esta mañana e hizo una comparación no con Conor McGregor , hizo una comparación con Sean O’Malley con Israel Adesanya que me pareció muy interesante. No pensé en eso una vez que Teddy lo dijo, pero después de que lo dijo, entendí esa comparación. Sí, hombre, su estrella está en ascenso”.

Un producto de la serie Contender, O’Malley se unió al UFC en 2017 y rápidamente se convirtió en el favorito de los fanáticos por su estilo llamativo, colores de cabello extravagantes y su presencia constante en línea. Entre otras empresas, O’Malley es un jugador y transmisor dedicado, y también presenta su propio podcast en su canal de YouTube, que tiene 643,000 suscriptores.

Esa popularidad ayudó a elevar rápidamente a O’Malley en el ranking de peso gallo, lo que le valió una oportunidad contra el entonces clasificado No. 1 Petr Yan en octubre pasado, a pesar de que «Sugar» no tenía victorias clasificatorias en su currículum. O’Malley logró obtener una victoria por decisión dividida en esa pelea, logrando su boleto para esta pelea por el título donde se enfrenta a uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo. Dado eso, los apostadores han instalado a Sterling como un favorito marcado en UFC 292, pero Sonnen no está listo para descartar a O’Malley.

“Definitivamente podría vencerlo. Hay cierta relevancia en el hecho de que Aljo peleó hace 91 días. Creo que hay algo que decir sobre el impulso. Creo que O’Malley ha estado fuera por un poco de tiempo, creo que cinco rondas es un signo de interrogación. Es un sorteo. No soy optimista sobre este pensamiento. Es difícil vencer al campeón, esa es la verdad. Especialmente la primera vez que tienes una oportunidad».