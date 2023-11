El círculo completo de Cody Rhodes en WarGames 2023

Cody Rhodes luchará dentro de WarGames en Survivor Series 2023, en lo que será, según señala Eric Bischoff en 83 Weeks, una situación de círculo completo para The American Nightmare. Recordemos que iba a luchar en Blood & Guts en AEW en 2020 pero debido al Covid-19 el combate no se realizó.

► Cody Rhodes en WarGames 2023

«Es una historia dentro de otra historia. Tienes la historia de la lucha libre, la narrativa en el ring. A medida que nos acercamos realmente a WrestleMania, no es demasiado pronto para decirlo. En otros 60 días, estaremos escuchando sobre las personas que serán incluidas en el Salón de la Fama de 2024. No está tan lejos, así que creo que tienes la historia de lucha de Cody Rhodes y luego la vida.

«La historia de la vida, y la historia de la vida es que Dusty Rhodes fue la mente maestra detrás de WarGames. Creo que para Cody, tener la oportunidad de participar, y no solo participar, sino participar como un talento destacado, es algo que cierra el círculo, hermano, y me encanta. Me encanta ese tipo de cosas. Soy parcial a Cody y a toda la familia Rhodes. Pero incluso más allá de eso, esto es algo genial. Esta es la clase de historia que hace que el deporte sea tan interesante«.

► Cartel de Survivor Series 2023