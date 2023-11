Will Ospreay es uno de los luchadores de moda en estos momentos. Da igual cuando leas esto, pero justo ahora nos referimos a su reciente firma con AEW, la cual tanto está dando que hablar, para conocer lo que piensa Eric Bischoff de la misma, haciéndonos eco de sus recientes declaraciones en 83 Weeks.

► Will Ospreay firma con AEW

«No conozco a Will Ospreay. La elección que hizo tuvo mucho que ver con cuáles eran sus objetivos personales. Estoy seguro de que ambas compañías le ofrecieron una suma considerable de dinero. Cuando tienes dos compañías que quieren tus servicios y ambas te ofrecen una cantidad sustancial de dinero, entonces se trata de la elección personal y de lo que quieres hacer con tu carrera. No estoy allí, así que dudo en decir ciertas cosas, pero la impresión que tengo de muchas personas que están en — algunas de las cuales sigo en contacto — es que hay mucha libertad allí. Hay muchas otras cosas que los frustran, pero creo que para alguien como Will Ospreay, poder entrar y, no quiero decir dictar su futuro, pero ciertamente tener mucha influencia, más de la que probablemente tendría en la WWE.

“Dave Silva, nuestro productor, y yo, estábamos hablando sobre el valor de la libertad personal, poder hacer las cosas que quieres hacer con las personas que quieres hacerlas. Y es difícil ponerle un precio a eso. Sabes, si alguien viniera y me dijera, ‘Aquí tienes $1 millón al año, pero tienes que trabajar en una oficina en la ciudad de Nueva York, cinco días a la semana.’ No podría hacerlo. Querría hacerlo, pero en realidad no podría hacerlo por la forma en que elijo vivir. Y creo que mi impresión de lo que he escuchado y leído sobre Will es que es una persona muy independiente. Creo que fue una mejor elección para alguien que realmente quiere explorar sus procesos creativos y poder hacer cosas que la estructura corporativa más formal dentro de la WWE probablemente no permitiría o no sería tan fácil.”

«Espero que Will tenga un gran manejo. O al menos un mentor o alguien que pueda guiarlo, que haya pasado por este proceso y haya estado en esto por un tiempo. Todo se trata del dinero. Ya sabes, en la industria en la que Will [está], las lesiones pueden ocurrir y a veces pueden poner fin a una carrera. Realmente tienes que — creo que realmente deberías ganar la cantidad máxima de dinero posible mientras estás en tu punto máximo. Porque incluso si tienes 25, 26 o 28 años, tu punto máximo puede estar dictado por cosas que están fuera de tu control. Así que quieres ganar tanto dinero como puedas. Pero tal vez haya algunas personas que simplemente quieran ser campeones mundiales. Es difícil para mí relacionarme con eso, pero lo que sea.»