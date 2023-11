FTR encabezan el PWI Tag Team 100 de 2023

Durante 2022, FTR no tuvieron rivales en el panorama de la lucha por parejas, con un desempeño sobre el ring tan excelso como su relación de éxitos. Así, SUPERLUCHAS los consideró Mejor Dupla del pasado año dentro de nuestros particulares galardones, y estimamos que sería difícil que Cash Wheeler y Dax Harwood repitieran unos 12 meses tan brillantes.

Pero de algún modo, según Pro Wrestling Illustrated, FTR están protagonizando un 2023 igualmente brillante.

Hoy, la célebre revista estadounidense da a conocer nueva edición de su listado PWI Tag Team 100, y evaluando lo hecho desde octubre de 2022 a octubre de 2023, FTR se sitúan sobre el primer puesto; algo que ya hicieron en 2020, cuando este particular ranquin tuvo su estreno.

Aunque entre dicho periodo FTR vieron finalizadas sus ostentaciones del Campeonato Mundial de Parejas ROH (mediante una lucha contra The Briscoes calificada como la mejor del 2022 para SUPERLUCHAS), el Campeonato Mundial de Parejas AAA y el Campeonato de Parejas IWGP, en abril del presente año, tras tres meses fuera de los rings, recuperaron el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Gunns, hasta perderlo en octubre frente a Ricky Starks y Big Bill.

Del resto de este PWI Tag Team 100, cabe destacar el segundo puesto de Aussie Open, quienes, por «kayfabe» y actuaciones entre las doce cuerdas, tal vez merezcan el #1. Mark Davis y Kyle Fletcher ganaron el Campeonato de Parejas NJPW STRONG, el Campeonato de Parejas IWGP y el Campeonato Mundial de Parejas ROH, si bien estos reinados no fueron extensos.

He aquí el Top 10 del PWI Tag Team 100 2023.

