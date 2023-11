Dax Harwood buscó que AEW firmara a Karen Jarrett

Karen Jarrett llegó a AEW a mediados de 2023 para unirse a su esposo, Jeff Jarrett, Jay Lethal, Sonjay Dutt y Satnam Singh. Debutó en el episodio de Dynamite del 17 de mayo para ayudar a los heels durante su ataque a FTR. Durante un tiempo, ambos bandos estuvieron rivalizando, llegando Dax Harwood y Cash Wheeler a defender ante Jarrett y Lethal el Campeonato Mundial de Parejas en Double or Nothing. Desde entonces, tomaron caminos distintos, aunque los dos siguen siendo elementos regulares de la programación.

► La llegada de Karen Jarrett a AEW

Ahora, ¿Harwood fue clave para que Karen se convirtiera en All Elite? Eso parece. Resulta curioso que precisamente ella debutara atacándolo a él y a su amigo. Ella misma lo cuenta en AEW Unrestricted. Da a conocer que fue una decisión de última hora y que Dax habría jugado un papel presionando por ello.

«Bueno, fue muy de último minuto cuando se decidió. Pensé que iba a suceder tal vez antes de lo que pasó con The Acclaimed. Sé que se barajaron diferentes ideas entre bastidores y Jeff dijo, ‘Creo que esto podría suceder, creo que aquello podría suceder’. En realidad, fue Dax quien siguió impulsándolo, según lo que he escuchado, así que le agradecemos a él que yo haya aparecido. Creo que fue como 36 horas antes de que nos dijeran, ‘Oye, necesitamos que estés allí'».

Karen Jarrett apareció con su grupo recientemente en AEW para durante un segmento apoyar a Jay Lethal en su lucha contra Eddie Kingston por el Campeonato Mundial ROH en Full Gear 2023. The Mad King acabó reteniendo el título. Además, The Greatest First Generation Wrestler también perdió ante Swerve Strickland esta pasada noche en Dynamite dentro de la primera ronda del torneo Continental Classic. La buena noticia para él, y para los demás, es que tendrá más combates y más oportunidades de salir victorioso.