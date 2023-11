Cody Rhodes ha pasado por incontables vestidores a lo largo de su carrera en la lucha libre y sabe cómo huelen perfectamente. Ya solo en WWE está continuamente yendo de uno a otro, dependiendo de dónde se realiza el programa semanal, el house show o el Premium Live Event. Aunque tampoco debería haber mucha diferencia pues los luchadores acostumbran a ser los mismos. Pero tengamos en cuenta que también ha trabajado en AEW, en ROH, en NJPW, en IMPACT…

► ¿Cómo huele un vestidor de lucha libre?

Y hablando recientemente en The Grinch, The American Nightmare explicaba ese olor cuando le preguntaban al respecto, añadiendo si huele como como una cueva en lo alto de una montaña:

«Dudo, Grinch, que estés familiarizado con este líquido que voy a describir. ¿Alguna vez has oído hablar de Icy Hot? Tiene un olor muy parecido al mentol. No es lo que podrías pensar en términos de, esto podría decepcionarte, no huele realmente sucio o desagradable, es más bien un olor mentolado y, a veces, incluso podrías percibir un toque de aceite bronceador. Como Bahama Boat o lo que sea, porque a los chicos les gusta engrasar sus músculos y lucir lo mejor posible».

También le preguntaron si el vestuario olía a «decepción» cuando un luchador perdía un combate:

«Puede haber un toque de eso, quizás, en el ambiente. Creo que la mayoría de ellos mantienen un vestuario muy optimista. Quieren entrar allí pensando que van a salir con una gran victoria».

Veremos si consigue esa gran victoria Cody Rhodes en Survivor Series 2023.

► Cartel de Survivor Series 2023