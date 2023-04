Chris Jericho: “Jay White eligió AEW sobre WWE”

Hace menos de dos meses parecía claro que Jay White iba a unirse a la WWE. Ayer, en Dynamite, junto a Juice Robinson, adelantó que el Bullet Club Gold dominará AEW. Entre medias, nos preguntamos si el retorno de Vince McMahon pudo ser clave para el cambio de decisión de la hasta ahora estrella de NJPW. Switchblade es uno de los fichajes All Elite de 2023 como lo hubiera sido de haberse convertido en Superestrella. La compañía Khan sale ganando. Como los fans occidentales, que ahora estará mucho más accesible.

> Jay White es All Elite

De su nuevo compañero de vestidor esstuvo hablando recientemente Chris Jericho con Tim y Eli en Battleground. The Ocho señala que Jay White tenía en bandeja de plata la posibilidad de ir a la WWE pero se decantó por AEW. Apunta además que su contratación demuestra que la empresa todavía tiene mucho más impulso.

“Jay White, qué gran ejemplo de que todavía tenemos impulso. El agente libre más candente del mundo. Tenía la WWE en bandeja de plata. El tipo mide 6’4”, es internacional, tiene acento, les encanta a las chicas. Es un gran trabajador, gran heel, gran babyface. Eligió AEW. Si eso no te dice que algo está pasando con nosotros, no sé qué lo hará. Solo continuar construyendo ese impulso es una perspectiva muy emocionante”.

Es interesante apuntar que ahora tendrán más cerca que nunca el enfrentarse en el encordado pues Jericho y White nunca lo hicieron. Veremos cómo el que fuera Campeón Mundial de Peso Completo IWGP sigue dando sus primeros pasos como All Elite. Recordemos que se fue de New Japan Pro-Wrestling tras perder con Eddie Kingston en Battle in the Valley.

¿Qué te parece el fichaje de Jay White por AEW? ¿Te gustaría verlo en WWE?