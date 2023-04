Bronson Reed: “Aún no han visto todo mi potencial”

Desde que regresó a la WWE, Bronson Reed ha lucido dominante en Monday Night Raw, aunque no había tenido una rivalidad de consideración. Eso cambió a raíz del Andre the Giant Battle Royal de este año, cuando el ex campeón norteamericano NXT chocó fuerzas contra Bobby Lashley, quien terminaría ganando aquel combate. Este lunes, ambos se enfrentaron en un intenso combate que culminó en un empate por doble conteo fuera.

► Bronson Reed quiere abrirse paso en WWE

El ex Campeón Norteamericano NXT apareció este miércoles en WWE The Bump y confesó que se encuentra listo para abrir su propio camino a través de los anales de la historia de la lucha libre profesional, comenzando con su rivalidad contra Bobby Lashley. Reed declaró que la generación anterior es el pasado y que tiene mucho reservado para el futuro, agregando que todavía no han visto todo su potencial.

“Darle una paliza a Bobby es bueno para reír un poco y me gustaría hacerlo de nuevo. El Universo WWE todavía no ha visto todo el potencial de Bronson Reed y está llegando. Si tengo que enfrentarme con Bobby nuevamente, todo el mundo verá exactamente por qué soy el presente. Estaba escuchando a Santos Escobar hablar sobre toda esta tradición e historia. Necesitamos detener eso. Necesitamos dejar de recrear momentos. Nosotros, los nuevos en WWE como yo, Santos, Dominik Mysterio. Somos los que creamos momentos. Somos los que tomamos el control.”

Independientemente de entonces, ahora o para siempre, Reed sabe lo que realmente quiere de su rivalidad contra Bobby Lashley, que seguramente continuará considerando que no hubo un ganador este lunes.