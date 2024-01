Desde SUPERLUCHAS condenamos cualquier despreciable muestra de actitudes que deberían erradicarse de la industria de la lucha libre y de toda la sociedad en su conjunto. Pero al mismo tiempo, no comulgamos con la cultura de la cancelación. Y esta lleva ya un par de semanas haciendo de las suyas sobre la figura de Chris Jericho.

Desde que surgieran ciertos indicios de un presunto episodio con Kylie Rae como afectada, buena parte de la IWC ha decidido sentenciar al veterano gladiador, más si cabe tras unas afirmaciones de René Duprée acerca de la «costumbre» de «Le Champion» de acostarse con las parejas de otros luchadores.

Y esto se hizo patente ayer durante AEW Collision, cuando el público abucheó a Jericho sin ni siquiera estar presente, simplemente por ser nombrado en una promo de Ricky Starks, con la que se confirmó que el «Absolute» y Big Bill defenderán el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante «Le Champion» y Sammy Guevara en Battle of the Belts IX.

Parece mentira, pero AEW y Warner Bros. Discovery ya han presentado ocho especiales televisivos desde que se iniciara su acuerdo, y el próximo sábado presentará su noveno, vía TNT, tras la conclusión de Collision (10 pm ET), desde el mismo escenario donde tendrá lugar este programa, la Chartway Arena de Norfolk (Virginia, EEUU).

Y por ahora, solamente en su cartel figura el comentado choque titular con Chris Jericho y Sammy Guevara de retadores, frente a Ricky Starks y Big Bill, Campeones Mundiales de Parejas AEW.

