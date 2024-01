Le piden a Chris Jericho que de un consejo a las nuevas generaciones de la lucha libre profesional y la estrella de AEW tiene claro qué quiere decirles: luchen todo lo que puedan. Que es lo que lleva haciendo él mismo toda su carrera, desde Canadá hasta Estados Unidos, desde México hasta Japón, desde WWE hasta AEW, desde el CMLL a NJPW, desde enfrentar a Shawn Michaels o The Undertaker hasta hacerlo con Kenny Omega o Hiroshi Tanahashi. Es decir, tomen ejemplo de Jericho.

► Jericho aconseja a los jóvenes

«Participa en todos esos tipos de combates que puedas. Realiza un Death Tour. Localiza a Tony Condello; es probable que aún desee que le envíes una foto y una cinta de video, así solía hacerlo. Envíale tu enlace. Uno de estos tours te desafiará, pero también te enseñará innumerables lecciones, no solo sobre la lucha libre, sino sobre la vida. Te permitirá demostrarte a ti mismo si realmente deseas embarcarte en esto.»

«Si no estás dispuesto a hacerlo, no querrás viajar durante 16 horas en una furgoneta apretada y congelada cruzando un lago helado para llegar a un gimnasio de una escuela secundaria en medio de la nada. Tendrás que montar el ring, luchar en un combate, desmontar el ring, colocar tu saco de dormir en el suelo del gimnasio y comer un sándwich de jamón por apenas 30 dólares, cuando probablemente solo te paguen 50 dólares por la noche. Así es como funciona. Ya sea que lo hagas y aproveches los beneficios, o simplemente reflexiones sobre las razones por las que no quieres hacerlo y decidas empacar tus cosas, dando por terminada tu participación en la lucha libre para siempre.»