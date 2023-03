Chris Jericho, entre Tony Khan y el vestidor de AEW

Chris Jericho está en AEW desde sus comienzos pero nunca quiso tener un rol como el de Vicepresidente Ejecutivo, aunque tampoco es solo un luchador de la compañía. Podemos calificarlo, entre otras cosas, como un mediador entre Tony Khan y el vestidor, de acuerdo a sus propias declaraciones en In The Kliq.

