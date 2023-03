B3CCA relata sus experiencias en la WWE y AEW

La popular luchadora independiente B3CCA ya ha tenido sus oportunidades en la WWE y AEW. ¿Cómo le fue? De ello estuvo hablando recientemente en Fightful. Pero antes de conocer sus declaraciones, recordemos que bajo el nombre de Carmen Harress luchó contra Lacey Evans en el SmackDown del 10 de febrero y con el que todos la conocen tuvo cuatro combates en las tierras All Elite:

.@LaceyEvansWWE continues her dominant streak, dispatching a Connecticut local with the Cobra Clutch. #SmackDown pic.twitter.com/UuIIviT1TN

— WWE (@WWE) February 12, 2023