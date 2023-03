Chris Jericho: “Nunca venceré a Action Andretti“

¿Qué es más sorprendente, que un recién llegado como Action Andretti venza a Chris Jericho o que este no quiera vengar la derrota? Tengamos en cuenta que parte de la rivalidad de ‘The Ocho’ con Ricky Starks que los llevará a enfrentarse esta noche en Revolution 2023 es porque el ‘Absolute’ lo derrotó en un mano a mano. Pero el ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW no quiere vengarse de la nueva promesa de la compañía, según señala en In The Kliq.

Did we just witness the BIGGEST. UPSET. in the HISTORY of professional wrestling?!?! @ActionAndretti just BEAT @IAmJericho in his #AEWDynamite debut!!!! Watch #AEWDynamite: #WinterIsComing LIVE on TBS! pic.twitter.com/3Yd3R61CFT — All Elite Wrestling (@AEW) December 15, 2022

> Chris Jericho no necesita la venganza

“Estábamos en Washington y él estaba haciendo un combate no televisado contra QT Marshall e hizo un gran trabajo en el combate como luchador. Pensé, bueno, él es un muy buen trabajador, aunque tenemos muchos buenos trabajadores. Déjame verlo hacer una promo. Así que tuve a Sonjay Dutt, que es uno de nuestros muchachos detrás del escenario, le pedí a Dutt que lo llevara atrás e hiciera algunas promo y me escondí a la vuelta de la esquina y los escuché y fueron realmente buenas. Luego, me revelé y dije ‘Oye, eso estuvo bien. Haz una promo sobre Sammy Guevara’. Conmigo allí de pie y sin dudarlo, hizo una muy buena promo espontánea de Sammy. Regresé directamente a Tony Khan y le dije: ‘Podemos hacer algo con este tipo, pero tengo una idea’. Firmémoslo, pero no lo pongas en la televisión, no lo pongas en Dark, no hagas nada con él hasta que sea el momento adecuado. Así que este pobre chico es fichado y durante tres meses está en casa y está como ‘Hola amigo, estoy firmado pero como…’. Le dije que confiara en mí”.

“Una semana antes de Dallas, le dije: ‘Está bien, nos vemos esta semana’. Luego entró en mi camerino y le dije ‘Voy a trabajar contigo esta noche’. Me dijo ‘Dios mío, esto es genial’. Entonces digo: ‘Y vas a ganar’. Este chico, era genial, pero podías ver que su rostro decía: ¿estás bromeando? Aquí está la historia. Vamos a tratar esto como una calabaza. Te voy a dar una paliza. Será como un combate squash que has visto 1000 veces antes hasta que te golpee con un Codebreaker, y luego te vas a salirte y ahí es donde comenzará la diversión. Fue un gran momento, es la mayor sorpresa en la historia de la lucha libre profesional. Es uno de los mejores momentos en la historia de Dynamite, pero ¿cómo lo sigues? Tenía una idea, comenzaremos con Stark, pero Andretti seguirá involucrado. y lo tendremos involucrado con Sammy [Guevara] y Danny [García] y ahora es un chico. Es un chico en el programa. Después de Revolution, nuestra historia probablemente terminará por ahora, Action Andretti y Jericho. Por el manera, nunca recuperé la victoria. No necesito hacerlo. Nunca necesito vencer a Action Andretti nunca, ni lo haré nunca. Nunca venceré a Action Andretti, te lo digo ahora mismo. Ahora tiene que salir solo, pero tuvimos una gran historia de tres meses. Fue un gran comienzo para este niño. Ahora el polvo se asentará, depende de él”.

¿Te gustaría que Chris Jericho se vengara de Action Andretti?