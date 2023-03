Seth Rollins y el fatídico ‘modelo Logan Paul’

Seth Rollins no cree que el ‘modelo Logan Paul‘, como lo llama él, sea correcto para la lucha libre profesional, como expresa en su reciente entrevista en After The Bell, en la que le preguntaron si sigue considerando que su oponente es un turista en la industria.

> El ‘modelo Logan Paul’

“Sí y no. Hay ventajas obvias en tener personas de fuera de nuestro mundo que vienen a nuestro mundo. Logan Paul no es un fenómeno nuevo. Hemos estado haciendo esto en la WWE durante décadas y continuaremos haciéndolo durante mucho tiempo después de que Logan Paul se haya ido. Hay mucho que decir acerca de tener este tipo de artistas en nuestro programa y lo que sea que puedan estar haciendo. Miras Rock N Wrestling Connection, todo el camino de regreso a Cyndi Lauper, el primer WrestleMania con Muhammad Ali y Liberace, lo tenían todo. Tiene sentido. Es una bestia diferente, creo, cuando comienzas a meter a estas personas en el ring de forma semi-regular. Miras a Lawrence Taylor contra Bam Bam Bigelow, como una manera perfecta de utilizar a estas celebridades. Lawrence Taylor era un atleta de antemano, uno de los mejores linebakers en la historia de la NFL, y también, un tipo que no se hacía llamar luchador.

“No quiero que la gente vaya por ahí pensando que eso es la lucha libre, que es pintura por números, alguien te programa y vas a estar bien. Ahora eres la estrella más grande, eres lo mejor que ha existido, y en eso se ha convertido el negocio. Si cada uno de nosotros simplemente siguiera esa hoja de ruta, no habría un negocio de lucha libre porque nadie sería capaz de hacer la maldita cosa. Eso no es lo que es. Son pueblos, tener cientos y miles de combates en diferentes ciudades frente a multitudes de diferentes tamaños. Es aprender tu oficio. Esta idea de que puedes, puf, ponerte delante de una cámara, filmarte, hacer algo en las redes sociales para convertirte en una estrella y tengo algún valor en el mundo, tal vez soy un viejo cascarrabias, pero no entiendo qué valor le estás dando al mundo.

“En la situación de Logan Paul, no entiendo qué valor a largo plazo podrá devolvernos. Una cosa es si entras, haces lo tuyo y te vas, pero este tipo tiene un contrato con la WWE. Se supone que debe tener algunos combates al año. Eso no te convierte en un embajador del negocio, eso no es la lucha libre. No quiero a mis estudiantes, no quiero que venga la próxima generación y piensen que así es como se triunfa en la lucha libre. Si todos siguen ese modelo, el negocio está muerto“.

¿Te gusta la historia de Seth Rollins con Logan Paul?