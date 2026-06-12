Charlotte Flair y Jade Cargill apuntan a SummerSlam 2026

WWE ya comienza a mirar más allá de Night of Champions y uno de los combates que estaría tomando forma para SummerSlam 2026 involucra a dos de las figuras más importantes de la división femenil.

De acuerdo con información de WrestleVotes compartida por Fightful Select, la empresa ha discutido internamente la posibilidad de enfrentar a Charlotte Flair y Jade Cargill en el evento más importante del verano, una lucha que hasta ahora nunca se ha realizado en mano a mano.

► Jade Cargill vs. Charlotte Flair, una lucha que WWE lleva tiempo construyendo

Según el reporte, el equipo creativo considera que SummerSlam es el escenario ideal para concretar el enfrentamiento entre ambas superestrellas.

Las mismas fuentes señalan que WWE ha esperado el momento adecuado para presentar el combate, ya que se trata de un duelo con potencial para convertirse en una de las principales atracciones de la cartelera.

Aunque los planes todavía pueden modificarse, existe la sensación dentro de la empresa de que finalmente ha llegado el momento de enfrentar a Cargill y Flair en un combate individual.

► La rivalidad ha crecido en SmackDown

Los indicios de una posible confrontación comenzaron meses atrás, cuando Jade Cargill y Charlotte Flair protagonizaron varios careos en SmackDown.

Con el paso de las semanas, las tensiones fueron aumentando hasta trasladarse al cuadrilátero, donde ambas se enfrentaron indirectamente en distintos combates por equipos.

La química entre ambas y la reacción del público han reforzado la idea de que WWE podría estar construyendo uno de los choques femeniles más importantes del año.

► Queen of the Ring podría acelerar la historia

La próxima oportunidad para que la rivalidad continúe desarrollándose llegará en el torneo Queen of the Ring.

Charlotte Flair y Jade Cargill compartirán ring en un combate de cuartos de final que también contará con la presencia de Lyra Valkyria y Sol Ruca.

Muchos consideran que las fricciones entre Flair y Cargill podrían influir directamente en el resultado del encuentro y servir como el punto de partida definitivo para una rivalidad que tendría su culminación en SummerSlam.

Por ahora, WWE no ha confirmado oficialmente el combate, pero todo indica que el esperado choque entre «The Queen» y «The Storm» está más cerca que nunca de hacerse realidad.