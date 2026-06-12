Copa Mundial de la FIFA 2026: Luchadores de AEW predicen ganador

Ya inició la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ya ocurrieron los dos primeros partidos, y la lucha libre no está ajena a la fiesta del fútbol.

► Luchadores de AEW predicen selección ganadora del Mundial 2026

AEW lanzó una serie de camisetas especiales con su marca, promocionadas por luchadores de dichos países que forman parte de la empresa.

Pero, además, la fiebre mundialista continuó, pues en redes sociales, AEW emitió un video en donde varios luchadores dicen a qué equipo apoyan y qué equipo creen que ganaría el Mundial.

El video abrió con Truth Magnum y Turbo Floyd, The Outrunners, diciendo que quieren que Estados Unidos gane el Mundial y apostaron por ellos también como predicción.

Luego, Angélico dice que le encantaría ver su país, Sudáfrica, ganar su primer Mundial, aunque más tarde dice que cree que España se llevará la Copa del Mundo.

Rush señaló que quiere que México gane el mundial y también cree que lo ganará la Selección Mexicana.

Zachary Wentz también apoyó a su país natal, los Estados Unidos, diciendo que quiere que gane el mundial y que su predicción también es Estados Unidos, aunque dijo que Francia, España e Inglaterra pueden tener posibilidades.

Carlos Cabrera «La Voz», dijo que apoya a Colombia, su país natal, y quiere que gane el Mundial, aunque su hijo y él predicen que ganará España.

Después, Troy, hijo de Roderick Strong y Marina Shafir, dijo que quiere que Portugal gane el Mundial, por Cristiano Ronaldo y su grandeza en el fútbol; «es uno de los más grandes futbolistas y ha estado detrás de este premio toda su carrera», aunque cree y predice que Francia, gracias a Kylian Mbappé, podría ganar otro Mundial.

Su mamá dijo que quiere que Estados Unidos gane. Y que confía en la predicción de su hijo de que Francia ganará el trofeo.

Claudio Castagnoli dijo que quiere que su país natal, Suiza, gane, pero que su predicción es que los Países Bajos ganarán la copa.

It's World Cup time! 🏆🌎⚽️ As the competition kicks off today, AEW stars give their picks and predictions! pic.twitter.com/baeSfvollB — All Elite Wrestling (@AEW) June 11, 2026